Sei anni fa Immobile diventava un nuovo calciatore biancoceleste: l’omaggio della Lazio – FOTO

Dopo averlo visto nei giorni scorsi al Colosseo, il ‘Gladiatore‘ Russell Crowe continua il suo tour in giro in giro per Roma. Noto simpatizzante della prima squadra della Capitale, l’attore si è mostrato in un video che sta facendo il giro del web in compagnia di un tifoso giallorosso e sorridendo ha dichiarato: “Abbiamo un piccolo problema, lui è della Roma“. A seguire aggiunge: “E io sono della Lazio“.

