CdS| Lazio appesantita in amichevole. Ci siamo per Provedel e Vecino

Termina 1-4 l’amichevole della Lazio con il Genoa, con gol di Immobile, tripletta di Coda e rigore realizzato da Gudmundsson. I biancocelesti evidentemente appesantiti dalla preparazione. «Mettiamoci la testa», ha urlato più volte Sarri. La difesa troppo distante dal centrocampo. Zaccagni e Felipe mai incisivi. Out Patric e Pedro per problemi muscolari. Luis Alberto parte dalla panchina. Casale-Romagnoli la coppia centrale, Lazzari e Hysaj i terzini, Milinkovic, Cataldi e Basic a centrocampo. Tanti errori dei biancocelesti, che Coda ha sfruttato al meglio. Gran gol di Immobile su imbucata di Milinkovic. Nel secondo tempo Sarri ha cambiato tutto Gila-Kamenovic coppia centrale. Entra Adamonis al posto di Maximiano. Marusic e Radu terzini, Luis Alberto, Marcos Antonio e Kiyine a centrocampo, Zaccagni, Cancellieri e Romero a comporre il tridente. Entra anche Bertini nel finale.

I prossimi colpi in entrata dovrebbero essere Provedel e Vecino. Gli ok definitivi potrebbero arrivare nel corso di questo weekend. Il ritardo è legato alle commissioni, ma gli accordi ci sono. Si attende la partenza di Akpa Akpro per far entrare il centrocampista ex Inter, alcune squadre francesi di medio-bassa classifica si sono interessate all’ivoriano, il nodo resta l’ingaggio da 900mila euro a stagione. Anche Sofian Kiyine è prossimo all’uscita. In ogni caso la società ha deciso di concretizzare l’entrata di Vecino come espressamente richiesto da Sarri . Per lui c’è l’intesa per un triennale da 1,5 milioni (probabile opzione per il quarto anno). Provedel ieri ha preso parte, pur senza giocare, all’amichevole contro il Padova. L’accordo con la Lazio è stato trovato sulla base di 2,5 milioni, con una riduzione delle commissioni per l’agente. L’attuale portiere dello Spezia, si giocherà il posto da titolare con Maximiano, come voluto da Sarri. Lunedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche. Ieri sono state ufficializzate altre cinque operazioni in uscita: Armini (unico in prestito secco, al Potenza), Falbo (Monopoli), Alia (Monterosi), Maistro (Spal) e Cicerelli (Reggina).

