Il Messaggero| Serve un atteggiamento diverso, più cattiveria. Sarri chiede Emerson Palmieri

Sarri striglia lo spogliatoio: «Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità». Tutti imparino da Immobile. Casale è colpevole in ogni rete subita, Romagnoli complice e lontano dalla miglior forma. Milinkovic serve Immobile con un filtrante in verticale e lo catapulta in porta, Ciro non sbaglia e segna quasi da terra. Basic non aiuta, Cataldi soffre la pressione avversaria. Zaccagni corre senza meta. Troppe distanze fra un reparto e l’altro. Nel secondo tempo Luis Alberto, riprende più volte Marcos Antonio. I biancocelesti sono imballati dai carichi di lavoro, i muscoli pesano come un macigno, ma a Sarri non va giù la tigna mai messa in campo. Ecco intanto Matias Vecino, per cui si stanno limando gli ultimi dettagli con l’agente Lucci. Luis Alberto attende il Siviglia, con la sua cessione entrerebbe Ilic: già bloccato da Lotito con il Verona a 13 milioni (più 2 di bonus). Piazzando tutti gli esuberi potrebbero racimolarsi in totale 22 milioni. Provedel arriverà, con lo Spezia siamo già allo scambio di documenti. In uscita però occhio sempre a Milinkovic: Kezman è sicuro di presentarsi ad agosto con un’offerta dello United da 50 milioni. Difficile che Lotito li accetti, ma si è da tempo cautelato con De Laurentiis per Zielinski. Sarri vorrebbe anche Emerson Palmieri: il Chelsea è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.

Il Messaggero













