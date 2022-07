Canigiani: “Lunedì supereremo quota 20 mila abbonamenti. Ecco qual è la maglia più richiesta”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il responsabile del Marketing biancoceleste Marco Canigiani ha parlato della campagna abbonamenti, svelando anche qual’è stata finora la maglia della Lazio più venduta.

Queste le sue parole:

“Il giorno dopo la fine della campagna abbonamenti, verranno messi in vendita i biglietti per la partita contro il Bologna: così i tifosi avranno poco meno di una settimana per acquistare i tagliandi per il match. A proposito di abbonamenti, lunedì sono certo che supereremo quota 20 mila.

Ricordo poi la grande novità, ovvero la possibilità di poter trasformare l’abbonamento ed il biglietto in digitale, salvandoli sull’app di Binance ed accedere allo stadio con il telefono. Maglia più venduta? Per ora non abbiamo dati certi, ovviamente però la 17 di Immobile è la più richiesta, anche se i nuovi all’inizio hanno sembre grande successo. Bene invece tutte e tre le maglie, che coprono i gusti di ognuno.”















