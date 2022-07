Dalla Spagna, Radio Marca:” Marcelo ha offerte anche dall’Italia”

Secondo quanto riportato pochi minuti fa sulla pagina Twitter della radio spagnola Radio Marca, il terzino sinistro brasiliano Marcelo ha diverse offerte sparse in giro per l’Europa in Francia, Turchia, Germania e anche in Italia. Viste le voci dei giorni scorsi, questa notizia fa ben sperare i tifosi biancocelesti che impazzirebbero di gioia nel vederlo indossare la casacca della Lazio.

🇧🇷🔜@tatimantovani en @Marcador, hablando sobre el futuro de Marcelo 👨‍👦”Marcelo va a tener muy en cuenta el futuro de su hijo Enzo para decidir su destino” 🗺️”No me constan ofertas en España, pero sí en Francia, Turquía, Alemania y también Italia” 📻https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/qmJU4JUOOn — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 29, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: