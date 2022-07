Sconcerti su Belotti: “La Lazio ha bisogno di un vice Immobile…”

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, ha trattato vari argomenti tra cui quello legato ad Andrea Belotti, per cui si è fatto anche il nome della Lazio oltre a quello della Roma. Queste le sue parole: “Belotti ancora senza squadra? Non credo che sia in condizioni di partire subito per il campionato. E’ un fatto imprevisto. Interesse di Roma e Lazio? La Roma ha comunque un giocatore di riserva come Shomurodov, la Lazio ha bisogno di un vice-Immobile. Credo che Belotti sarebbe titolare almeno in 17-18 squadre italiane. Mi sembra molto strano che si possa pensare a un giocatore come lui fuori. Credo abbia diritto a un posto più stabile”.















