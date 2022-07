CdS| Provedel appeso a un filo. Altrimenti c’è Sportiello

La trattativa Lazio- Spezia per Provedel sembrava potersi chiudere senza particolari problemi, invece negli ultimi giorni ha vissuto dei sali scendi che potrebbero determinarne il fallimento dell’operazione. Un occasione potenzialmente a basso costo per la Lazio e un salto di qualità per il portiere che potrebbe saltare a causa del mancato accordo tra i biancocelesti e il manager del giocatore il quale non troverebbero l’accordo sulle commissioni.

Sarri freme: vuole il portiere dello Spezia indicato come preferenza dopo Carnsecchi e Kepa, diretto al Napoli. Lotito, dal canto suo, non vuole scontentare l’allenatore proprio ora. La scelta di Provedel è fatta da Sarri per crearsi una possibilità di scelta nel momento della formazione, creando così una rotazione con Maximiano.

Le alternative, d’altro canto, sono Sportiello che rimane il nome più caldo: all’Atalanta è chiuso da Musso e, potenzialmente, da Carnesecchi. Si era fatto il nome di Terracciano ma probabilmente rimarrà a Firenze per fare il secondo di Gollini. Dall’estero erano stati proposti i nomi di Karius e Adrian, entrambi svincolati dal Liverpool. Ancora incertezze sullo sviluppo della situazione Provedel: nel frattempo lo Spezia tenta di coprirsi con Dragowski nel caso in cui la Lazio dovesse chiudere il colpo.

Il Corriere dello Sport













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: