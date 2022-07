Il Tempo| La Lazio non sfonda il muro della nazionale del Qatar

Ieri altro test, stavolta in Austria, per la Lazio di Maurizio Sarri che richiedeva un cambio di rotta dopo la brutta sconfitta per 4-1 contro il Genoa. Risposta che non è, però, arrivata nelle modalità previste. Uno 0-0 in cui ci sono stati pochi spunti e un rigore sbagliato da Ciro Immobile nei minuti iniziali. Tuttavia, il primo tempo è stato a senso unico: il portiere avversario ha infatti fatto gli straordinari opponendosi alle avanzate dei biancocelesti. Buona notizia quella legata a Mario Gila, il quale si fa apprezzare per i suoi recuperi in velocità nel primo tempo oltre a una buona gestione della gara. Tra due settimane ci sarà l’inizio del campionato all’Olimpico contro il Bologna: la Lazio sta per tuffarsi appieno in questa stagione. Prima, però, l’ultima amichevole in Spagna contro il Vallavoid.

