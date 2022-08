La Repubblica | Vecino da Sarri per ricucire le ferite

E’ arrivato Vecino. Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto per tre anni, con opzione per il quarto, a due milioni a stagione. L’uruguaiano è pronto per la sua nuova avventura in biancoceleste, ma ha un conto aperto con i tifosi. Nel 2018 fu proprio la sua rete a togliere la qualificazione in Champions alla Lazio per consegnarla all’Inter, adesso è arrivato il momento di farsi perdonare. E’ stato Sarri a indicarlo come rinforzo, lo conosce bene avendolo avuto all’Empoli, nonostante sia un acquisto diverso rispetto alla linea seguita a inizio calciomercato. Vecino, infatti, ha 31 anni da compiere in questo mese e vanta esperienza internazionale. Salvo imprevisti lavorerà per la prima volta con i suoi nuovi compagni domani pomeriggio.

Alla ripresa degli allenamenti si spera di vedere anche Provedel, in arrivo per 2,5 milioni dallo Spezia. Ieri i suoi agenti si sono incontrati con Lotito per chiudere, non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Lo Spezia, però, deve prima trovare un sostituto per lasciarlo partire.

Nel frattempo il primo Summer Camp della Lazio in Bulgaria è stato un successo: più di 100 bambini dai 5 ai 17 anni sono arrivati da tutta la nazione a Sofia per partecipare al campo organizzato dalla società.

La Repubblica













