PAIDEIA | Ecco Vecino! L’uruguaiano è pronto per le visite mediche – VIDEO

Oggi inizia agosto ed è ufficialmente iniziato il mese del via. Fra due settimane torna la Serie A e alla Lazio manca solo un’amichevole prima dell’inizio. Sarri cerca brillantezza e convinzione, bisogna archiviare il breve ritiro di Grassau, chiuso con un pareggio con il Qatar dopo la sconfitta con il Genoa. Saranno giorni significativi, da domani fino a giovedì verranno presentati i nuovi acquisti, che con Vecino sono ormai sette. Oltre all’uruguaiano parleranno in conferenza Romagnoli, Casale, Gila, Maximiano, Marcos Antonio e Cancellieri, ma ancora non si sa l’ordine in cui si presenteranno.

Gli allenamenti a Formello continueranno fino al 5 agosto, dopodiché la squadra partirà alla volta della Spagna per giocare l’amichevole contro il Valladolid (6 agosto, ore 20.00). Si contenderà con gli spagnoli il Trofeo Ciudad de Valladolid e Sarri ne approfitterà per fare la prova generale prima della gara contro il Bologna.

Il mister spera di ritrovare Patric: il difensore è stato fermo a causa di un fastidio al ginocchio che si portava dietro da Auronzo. Salvo sorprese, torneranno con i compagni anche Acerbi e Akpa Akpro.

Il Corriere dello Sport.













