Buon compleanno, Couto: gli auguri della Lazio – FOTO

La S.S. Lazio, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha fatto gli auguri ad un’ex conoscenza del panorama biancoceleste: nato il 2 agosto del 1969 in Portogallo, Fernando Couto spegne oggi 53 candeline. Arrivato nella Capitale nel ’98, a Roma vinse uno Scudetto, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Europea. Nel 2004 ha inoltre ereditato la fascia da capitano da Paolo Negro ed in quello stesso anno, ha terminato anzitempo la stagione per un infortunio subito a maggio che lo portò a fare rientro a Parma, a 36 anni.















