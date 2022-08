Calciomercato Lazio, su Mertens piomba anche la Juve

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile, ma non è detto che arriverà. Sfumata l’idea Belotti, la Lazio è rimasta su Mertens, anche se non sarà semplice. Il belga ha un ingaggio molto alto e la società biancoceleste non è sicura di riuscire a coprirlo tutto. Sull’ex Napoli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è piombata anche la Juventus arrivando ad offrirgli un ingaggio di 5 milioni netti.















