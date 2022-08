Il Messaggero | Ansia Juve per Pogba: assalto a Milinkovic solo se dovrà operarsi

TORINO – Paul Pogba sembra avere meno fretta della Juventus di risolvere la lesione al suo menisco laterale, e dopo qualche giorno di vacanza, di rientro dalla tournée negli Stati Uniti, ha rimandato a oggi l’ultimo consulto specialistico a Lione con il professor Sonnery Cottet-Bertrand. La priorità per il centrocampista francese è ridurre al minimo lo stop, anche per esserci al Mondiale con la Francia, quindi la rimozione della porzione lesionata di menisco (almeno 40 giorni di stop) pare preferibile rispetto all’intervento di sutura (con 4/5 mesi per il recupero), difficilmente praticabili invece le terapie conservative. Confermata anche la lesione capsulare della spalla sinistra di McKennie, che avrà bisogno di tre settimane di lavoro differenziato prima di un rientro in campo tra circa 45/50 giorni. Ecco perché gli sforzi maggiori della dirigenza si stanno concentrando a centrocampo: Milinkovic è il primo obiettivo in caso di lungo stop del Polpo e la Juve riflette sulla richiesta di 55/60 milioni della Lazio, mentre Paredes ha già accettato la proposta di massima bianconera, ma per chiudere serve l’uscita di Arthur a Valencia e un accordo con il Psg. Il Messaggero















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: