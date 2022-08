L’addio di Mertens al Napoli: “Non è andata come volevo io” – VIDEO

La Lazio continua a monitorare Dries Mertens, obiettivo numero uno per l’attacco. Il giocatore ha pubblicato un video sui social per salutare la squadra che lo accolto per nove anni e tutti i tifosi e le persone che rimarranno per sempre nel suo cuore: “Le cose non sono andate come volevo, terrò la mia casa sul Golfo. Le cose non sono andate come volevo io. Ma non è un addio, è solo un arrivederci“.

