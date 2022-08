Udinese, Udogie sempre più vicino al Tottenham

La Lazio ha l’accordo con Provedel da giorni, ma prima di lasciarlo partire, lo Spezia deve trovare un sostituto. Sembrava averlo trovato in Dragowski, che però ha preferito prendere tempo per valutare bene l’offerta, lasciando in una fase di stallo anche la trattativa di Provedel con i biancocelesti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in serata, potremmo finalmente essere ad un punto di svolta. A sorpresa, sembra che l’indiziato numero uno per sostituire il portiere friulano in terra ligure sia Meret. Se la trattativa andasse in porto si sbloccherebbe immediatamente l’affare Provedel.















