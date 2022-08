CdS | Sarri sul Presidente Lotito: “Non capisco fino in fondo perché sia così impopolare. Io lo trovo piacevole”

Questa mattina è uscita sul Corriere dello Sport una lunga e bellissima intervista del direttore Ivan Zazzaroni a Maurizio Sarri. Tanti i temi toccati, tra cui Luis Alberto, Acerbi e Tare, ma anche il rapporto col Presidente Claudio Lotito. Del patron biancoceleste ha detto che è a conoscenza della sua impopolarità tra i tifosi, ma non ne capisce fino in fondo il motivo perché “ha preso la Lazio che era un disastro e bene o male la tiene costantemente tra le prime 5, 6 e in Europa”, ma riconosce che forse il problema sta nella comunicazione. Ha poi aggiunto che lo trova un uomo piacevole, di spirito e in grado di ascoltare, che nonostante i difetti ha una cura ossessiva per i dettagli, gode di rara intelligenza e sul piano sportivo lascia piena autonomia.















