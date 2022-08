Lucas Leiva, il messaggio a Marcos Antonio per la sua nuova esperienza alla Lazio | FOTO

Da qualche minuto è terminato il terzo giorno di presentazioni ufficiali in casa Lazio. Quest’oggi, oltre a Luís Maximiano e Mario Gila, è stato il turno di Marcos Antonio. Il brasiliano, durante la conferenza stampa, rispondendo ad una domanda, ha ricordato Lucas Leiva, dichiarando di ispirarsi proprio a lui per caratteristiche da regista. L’ex Lazio, oggi centrocampista del Gremio, ha subito risposto: attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Leiva ha voluto mandare un messaggio di “buona fortuna” per la nuova esperienza in maglia biancoceleste che si appresta ad iniziare Marcos Antonio. Il Tweet dell’ex Lazio recita: “In bocca al lupo Marcos Antonio. Sono sicuro che farai bene”.

In bocca al lupo @M88Marcos . Sono sicuro che farà bene. https://t.co/IjX3JkTalQ — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) August 4, 2022















