Mattia Novella ceduto all’AZ Picerno

Altra operazione in uscita per la Lazio, che ha ceduto a titolo temporaneo Mattia Novella all’Az Picerno. Di seguito i comunicati dei due club:

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/23, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Novella Mattia a favore della società AZ Picerno partecipante al campionato di Serie C“.

“L’AZ Picerno rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Lazio le prestazioni sportive del terzino classe 2001 Mattia Novella, il quale ha sottoscritto un contratto annuale. Nato a Salerno il 25 Gennaio 2001, Mattia, dopo la trafila nelle diverse squadre giovanili della Salernitana, viene acquistato dalla Lazio a Gennaio 2020, per poi essere subito aggregato alla Primavera. Rientrato alla Lazio, Novella è confermato nella formazione Primavera per la stagione 2020/2021, per poi essere ceduto nell’estate 2021 al Monopoli, con la formula del prestito. Lo scorso anno, grazie alle 29 gare disputate tra Campionato e Playoff di Serie C, Mattia entra subito nell’orbita d’interesse di diversi club di Lega Pro, tra i quali l’AZ Picerno che, grazie al DG Greco, se ne assicura le prestazioni per la stagione sportiva 2022/2023. Benvenuto a Picerno, Mattia!“















