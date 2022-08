Nicolò Schira | Mertens sempre più vicino al Galatasaray

Dopo l’annuncio ufficiale con il quale Mertens ha dato l’addio al Napoli, l’attaccante belga è in cerca di una nuova esperienza. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’ormai ex Napoli sarebbe vicino al trasferimento in Turchia, al Galatasaray. Ecco il tweet di Schira: “Dries Mertens è sempre più vicino al Galatasaray come svincolato. Trattative in corso per chiudere l’accordo per un contratto fino al 2024“.

Dries #Mertens is getting closer and closer to #Galatasaray as a free agent. Talks in progress to close the agreement for a contract until 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2022















