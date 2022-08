Sampdoria-Lazio: biglietti in vendita, ecco come acquistarli

Per la prossima gara degli azzurrini, l‘allenatore della nazionale italiana Under 18 Daniele Franceschini ha convocato due giocatori biancocelesti: il portiere Federico Magro e il difensore Alessandro Milani per la partita in programma giovedì 11 agosto contro i pari età dell’Albania a Coverciano. Invece Matteo Dutu è stato chiamato dalla Romania. Una grande soddisfazione per tutto il vivaio laziale.















