CdS| Si attende l’offerta del Siviglia per Luis Alberto. Lotito ha l’accordo con Setti per Ilic

Nel pomeriggio di ieri Luis Alberto è tornato ad allenarsi a Formello, lo spagnolo ha svolto un lavoro differenziato dopo lo stop degli ultimi due giorni. Martedì aveva presentato un certificato medico per dimostrare il suo stato febbrile, la società il giorno successivo ha fatto svolgere allo spagnolo il tampone per verificare la presenza del Covid, ma è risultato negativo. Che Luis Alberto voglia la cessione è cosa ormai nota, il sogno sarebbe tornare a Siviglia, ma prima serve un’offerta della squadra andalusa, senza contropartite. La Lazio non ha problemi ad accontentarlo, a patto che avvenga alle giuste condizioni, senza svendere, ma è proprio sulla volontà del giocatore che la squadra spagnola e il ds Monchi stanno puntando per abbassare il prezzo del suo cartellino. Il sostituto è stato bloccato da Lotito diversi giorni fa, sarebbe il terzo calciatore del Verona che in questa sessione di mercato passerebbe in biancoceleste, parliamo di Ivan Ilic. Il serbo sarebbe una pedina importante per Sarri che ha chiesto il calciatore a più riprese nelle ultime settimane, come ha fatto con Vecino, altro giocatore che porterà dinamismo al centrocampo biancoceleste. L’accordo tra Lotito e Setti per Ilic è di 15 milioni, ma il tutto è legato all’uscita del 10 biancoceleste.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: