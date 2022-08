Di Marzio: “Mertens pronto ad accettare il Galatasaray”

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il futuro di Dries Mertens sarà in Turchia. L’attaccante belga è infatti pronto ad accettare l’offerta del Galatasaray: tra i vari nomi di squadre che si erano fatte per il suo futuro vi era anche la Lazio, il quale non ah però mai affondato il colpo. “Mertens è pronto ad accettare l’offerta del Galatasaray di 4 milioni netti a stagione + bonus e benefit come casa, autista e 30 voli su Napoli (di cui diventerà cittadino onorario) e Bruxelles. In caso di qualificazione in Champions League scatterebbe anche il rinnovo in automatico” è quanto scritto dal giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)















