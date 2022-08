FORMELLO – Il test con il Valladolid si avvicina. Ancora differenziato per Luis Alberto

Domani sera la Lazio sarà in Spagna, per disputare l’ultima amichevole estiva: alle 20:00 i biancocelesti affronteranno il Valladolid, nell’ultimo test estivo prima dell’inizio del campionato, quando domenica 14 Agosto i biancocelesti ospiteranno all’Olimpico il Bologna di Mihajlović. In vista dell’amichevole contro gli spagnoli, dove Sarri cerca risposte dopo i due passi falsi con Genoa e Qatar, il gruppo biancoceleste si è allenato stamattina a Formello. Nessun assente, con Luis Alberto che come ieri ha svolto lavoro differenziato: stessa sorte anche per Acerbi e Akpa Akpro. Dopo un’iniziale attivazione sul campo adiacente il gruppo ha svolto una partitella a campo ridotto, dove si sono affrontate due formazioni schierate con il 4-3-3. Successivamente gli stessi schieramenti hanno lavorato su alcune prove tattiche, nello specifico negli 11 vs 0.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: