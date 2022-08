Da Rubén Sosa a Muslera, passando per González e Cáceres: ora Vecino, il 9° uruguaiano nella storia della Lazio

Prosegue spedito il lavoro della Lazio in questa finestra estiva di calciomercato. Non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche sul fronte cessioni. Dopo una prima parte in cui sono arrivati ben sei nuovi acquisti (Maximiano per la porta, Casale, Romagnoli e Gila in difesa, Marcos Antonio a centrocampo e Cancellieri in attacco) e usciti diversi calciatori considerati fuori dal progetto, la seconda parte di mercato biancoceleste si è aperta con il settimo rinforzo: a parametro zero è arrivato Matías Vecino, centrocampista uruguaiano classe 1991. Attraverso un comunicato pubblicato lo scorso lunedì, la Lazio ha reso noto il passaggio dell’ex Inter in biancoceleste per i prossimi tre anni. Dopo Marcos Antonio, ecco un altro sudamericano pronto a rinforzare il centrocampo biancoceleste di mister Sarri. Il Comandante conosce bene Vecino, visto che nella stagione 2014/2015 hanno lavorato insieme ad Empoli.

Prosegue dunque in Italia la carriera del centrocampista uruguaiano, dopo le esperienze con la maglia di Fiorentina, Cagliari, Empoli ed Inter. Con i nerazzurri ha conquistato anche i suoi unici tre trofei italiani, ovvero uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Dalla Celeste dell’Uruguay al biancoceleste della Lazio, Vecino è pronto a mettere a disposizione di Sarri tutta la sua esperienza.

Embed from Getty Images

Matías Vecino, il 9° uruguaiano nella storia della Lazio

Con l’arrivo di Vecino alla Lazio, aumenta il gruppo sudamericano della rosa biancoceleste. Dopo tre anni, un calciatore proveniente dall’Uruguay torna a vestire la maglia della Lazio: Matías Vecino sarà il nono calciatore uruguaiano della storia biancoceleste. L’ultimo, nel 2019, fu Martín Cáceres, mentre per ruolo, l’ex Inter sarà il secondo centrocampista dopo Álvaro “El Tata” González. Il primo calciatore della Celeste a vestire la maglia della Lazio invece, fu il difensore Maximiliano Faotto nel lontano 1937. Ecco gli otto calciatori uruguaiani che hanno vestito la maglia biancoceleste.

MAXIMILIANO FAOTTO – Nel 1937 diventa il primo calciatore proveniente dall’Uruguay nella storia della Lazio. Acquistato dal Palermo, il difensore disputa tre stagioni in maglia biancoceleste, collezionando in totale 59 presenze (53 in campionato e 6 in Coppa Italia) ed una rete segnata. Oltre alla maglia biancoceleste e quella rosanero, in Italia ha vestito anche quella del Napoli e dell’Ascoli.

VICTOR HOMERO GUAGLIONE – Ex attaccante, veste la maglia della Lazio in una sola stagione (1960/1961). In quell’anno colleziona una sola presenza, nella sconfitta dei biancocelesti in casa dell’Udinese per 2-0.

NELSON GUTIERREZ – Il secondo difensore uruguaiano in biancoceleste trascorre anche lui una sola stagione con la maglia della Lazio, dal 1988 al 1989. Acquistato in Argentina dal River Plate, Gutiérrez raggiunge quota 25 presenze con la Lazio: 17 in Serie A, dove sigla la sua unica rete in biancoceleste, e 8 in Coppa Italia. In Italia indossa anche la maglia dell’Hellas Verona, l’anno dopo aver lasciato la Capitale.

RUBEN SOSA – Nel 1988 la Lazio acquista dal Real Zaragoza l’attaccante Rubén Sosa. In biancoceleste fino al 1992, in quattro stagioni colleziona 140 presenze (124 in Serie A e 16 in Coppa Italia), il numero più alto in un club della sua carriera. Protagonista di un coro tutt’oggi cantato dai tifosi della Lazio allo stadio, Rubén Sosa mette a segno anche 47 reti in tutte le competizioni. Lasciata la Capitale si trasferisce all’Inter, la seconda ed ultima squadra italiana della sua carriera da calciatore.

FERNANDO MUSLERA – Il primo portiere uruguaiano nella storia della Lazio. Arrivato nella Capitale nel 2007, anche lui trascorre quattro anni della sua carriera in biancoceleste. Colleziona ben 113 presenze suddivise in: 96 in campionato, 12 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana e 4 tra qualificazione e fase finale di Europa League. Inoltre è stato anche il primo uruguaiano a conquistare trofei con la Lazio: nella stagione 2008/2009 vince la Coppa Italia contro la Sampdoria da protagonista, con due parate decisive alla lotteria dei rigori, mentre tre mesi dopo è arrivata la Supercoppa Italiana in quel di Pechino contro l’Inter.

ALVARO GONZALEZ – Dal 2010 al 2015 alla Lazio, “El Tata” González colleziona 146 presenze in cinque anni: 113 in Serie A, 11 in Coppa Italia e 22 in Europa League. Il centrocampista fu protagonista della storica Coppa Italia vinta dalla Lazio contro la Roma il 26 maggio 2013. Oltre alla maglia biancoceleste, in Italia ha vestito anche quella del Torino, proprio in prestito dalla Lazio.

EMILIANO ALFARO – Acquistato nel 2012, l’attaccante uruguaiano raccoglie solamente otto presente nel campionato italiano con la maglia biancoceleste. Nel 2015 viene ceduto a titolo definitivo dopo alcuni prestiti durante la sua avventura poco fortunata nella Capitale.

MARTIN CACERES – La Lazio acquista il difensore nel 2018 dall’Hellas Verona, nella sessione invernale di calciomercato. In un anno in biancoceleste, Cáceres colleziona 18 presenze (10 in campionato, 2 in Coppa Italia e 6 in Europa League) ed un gol. Un anno dopo, nel gennaio 2019, lascia la Capitale. In Italia ha vestito anche le maglie di Juventus, appunto Hellas, Fiorentina e Cagliari.

Embed from Getty Images













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: