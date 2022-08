Calciomercato Lazio | Schira: “Alessandro Rossi in prestito al Monterosi”

Come riportato da Nicolò Schira, la Lazio ha ceduto in prestito Alessandro Rossi al Monterosi. L’operazione per l’attaccante, cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste, è quasi conclusa: al momento si sta svolgendo lo scambio dei documenti. Il giocatore classe ’97 era stato precedentemente ceduto in prestito al Monopoli.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: