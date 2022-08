Ecco Provedel, il portiere voluto da Sarri pronto a giocarsi le sue chance

Finalmente è arrivata l’ufficialità del nuovo portiere della Lazio Ivan Provedel il quale, con Maximiano, completa un reparto totalmente rinnovato dopo gli addii di Reina e Strakosha. Una pedina importante, Provedel cercherà di farsi trovare da subito pronto per giocarsi le possibilità di partire da titolare. Proprio quelle erano infatti le idee del tecnico: un portiere affidabile come “secondo” da poter alternare con Maximiano in una stagione che si rivelerà più lunga del solito.

Bravo con i piedi e affidabile nelle uscite, Ivan Provedel ha le caratteristiche di un portiere moderno abile a far partire il gioco dal basso. E’ un destro naturale ma con il sinistro non sfigura in fase di impostazione. E’ bravo ad alzarsi nel momento in cui c’è il bisogno di offrire un’alternativa di giro palla ai difensori e far rimanere alta la difesa. Non va in difficoltà nel momento in cui deve fare un lancio per gli esterni in fase di impostazione.

Per quanto riguarda la sua carriera, cresce nelle giovanili del Treviso e del Pordenone prima di passare a Udinese e Chievo e completare la sua formazione lanciandosi in prestito in squadre come Pisa, Modena, Pro Vercelli e Perugia. Il trasferimento a titolo definitivo arriva a Empoli prima e allo Spezia poi, dove fa un salto di qualità importante fino a consacrarsi nella stagione passata.















