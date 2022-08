Lazio Primavera, Florent Shehu ai saluti: “Grazie per tutto l’affetto” – FOTO

La Lazio Primavera prosegue nel ritiro di Roccaporena, in provincia di Perugia, la sua preparazione in vista della prossima stagione. Dopo i due test amichevoli andati in scena ad inizio settimana, con la vittoria di lunedì pomeriggio contro l’U.S.D. Casciana Calcio (11-1) e la sconfitta di martedì contro il Benevento (1-5), in questi minuti sta andando in scena il terzo test amichevole della pre-season biancoceleste. Quest’oggi la squadra di Stefano Sanderra è impegnata contro un’Under 18, mentre nella giornata di domani è in programma la quarta ed ultima amichevole del ritiro. Alle ore 18:00 la Primavera biancoceleste affronterà l’U.S. Grosseto, squadra che milita nel campionato di Serie D. Per domenica è in programma la partenza per fare ritorno nella Capitale.















