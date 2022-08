FORMELLO – I biancocelesti tornano in campo. Primo allenamento per Provedel, assente Pedro

Dopo la sfida in Spagna contro il Valladolid, Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che è tornata ad allenarsi a Formello nel pomeriggio per iniziare a preparare l’esordio in Serie A contro il Bologna, in programma domenica prossima all’Olimpico.

È stato il primo allenamento per Ivan Provedel, con l’ex Spezia che ha scelto la maglia numero 94.

Il gruppo biancoceleste ha iniziato a lavorare dalle 18:00, fatta eccezione per Pedro, unico assente di giornata. Dopo un riscaldamento effettuato sul campo adiacente, seguito da una fase incentrata sul lavoro atletico, è stato il momento delle prove tattiche: due formazioni schierate con il 4-3-3, dalle quali sono stati esclusi Acerbi, Akpa Akpro, Kiyine e Bertini. La seduta si è conclusa con una partitella, con Luis Alberto protagonista con una rete.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: