Il Tempo | Lazio, Provedel sfida Maximiano. Luis Alberto torna in gruppo oggi

Adesso sì, inizia il duello tra i pali. Da una parte Luis Maximiano, arrivato a inizio ritiro e comprato dal Granada per 10 milioni di euro. Dall’altra Ivan Provedel (ufficializzato ieri sera), voluto fortemente da Sarri e pagato appena 2,3 milioni (bonus compresi) allo Spezia. La domanda è più che lecita: chi sarà il titolare? Ci sono due risposte. Quella diplomatica: una stagione così lunga consentirà di vedere entrambi schierati in egual misura, magari dividendosi tra campionato e coppe. E poi quella più diretta: Sarri non ama le gerarchie, gioca chi merita di più. Il fatto che il tecnico abbia indicato Provedel come il suo preferito potrebbe far pensare che il portiere friulano si prenda la titolarità già nel match di domenica contro il Bologna. C’è da dire però che Maximiano si allena da oltre un mese con la squadra e la società ha sborsato una cifra ingente per strapparlo al club di appartenenza. Un eterno confronto tra pro e contro. Una cosa è certa: la Lazio potrà scegliere di volta in volta chi mandare in campo. La concorrenza non può che fare bene, indipendentemente dal ruolo. I numeri parlano di due ottimi elementi. L’ex portiere dello Spezia nella passata stagione si è rivelato uno dei migliori numeri uno del campionato, dietro solo a Maignan. Sulla salvezza dei liguri c’è la sua firma a caratteri cubitali, la seconda di fila raggiunta con il classe ’94 tra i pali.

Ieri dopo aver svolto le visite di rito in Mater Dei si è spostato all’Isokinetic per completare i test, poi a Formello per mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni. Oggi scenderà in campo per il primo allenamento con i nuovi compagni. E con il nuovo rivale. Nonostante la retrocessione del Granada, anche il 23enne portoghese è stato tra i migliori della Liga. Anzi, considerando solo le parate effettuate, nessuno ha fatto meglio di lui (127). Niente male per uno della sua età. Ora però è arrivato il momento del grande salto: non si lotta più per non retrocedere, bensì per un posto tra le prime quattro. Provedel è stato l’ottavo colpo della sessione estiva, Sarri sogna il nono. La scelta è dura: Emerson Palmieri o Ilic. Vedendo la rosa della Lazio di oggi sarebbe sicuramente più funzionale il terzino del Chelsea. Anzi fondamentale. Serve un esterno basso di piede mancino, è una richiesta esplicita dell’allenatore. Così come quella del centrocampista serbo. Ma serve prima la cessione di Luis Alberto. Salvo clamorose sorprese, il Siviglia non affonderà il colpo per il Mago. A meno che non riesca a vendere un paio di pedine e avere la liquidità necessaria per bussare a Formello. Uno scenario per ora improbabile, eppure Sarri ci spera ancora. Il Tempo\Daniele Rocca















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: