La Repubblica | Lazio, età media e ingaggi: l’estate dei tagli

Da nemico a migliore amico. Il Manchester United si trasforma in alleato dei tifosi della Lazio e anziché piazzare un’offerta per Milinkovic punta su Rabiot della Juventus. Dall’Inghilterra emergono le prime indiscrezioni: viste le complicazioni per Frenkie de Jong del Barcellona i Red Devils virano sul francese in scadenza nel 2023 con i bianconeri. In tal modo ci sarebbe un pericolo in meno per il futuro di Milinkovic. Il Sergente ha da tempo fatto sapere alla società di esser pronto a cambiare aria e del rinnovo al momento non se ne parla. Qualora dovesse defilarsi anche lo United, per l’agente Kezman sarebbe ancor più difficile recapitare un’offerta dalle parti di Formello. Col Psg che è virato forte su Fabian Ruiz e anche i Red Devils lontani da Sergej, crescono le quotazioni per una sua permanenza, ma non va dimenticato che la Lazio non ha posto limiti di tempo per la sua cessione e la Juventus resta sempre vigile. Solo cedendo il serbo a una cifra superiore ai 50 milioni la Lazio si potrebbe avvicinare a Zielinski, sostituto ideale per Sarri, ma difficile per costi e tempistiche. Tempi altrettanto lunghi per le cessioni di Acerbi e Akpa Akpro, così come per Hysaj, la carta che sbloccherebbe il desiderio Emerson Palmieri. Nel frattempo Isco è ufficialmente un nuovo calciatore del Siviglia e allontana Luis Alberto dall’Andalusia. La mancata partenza dello spagnolo complica i piani per l’arrivo di Ilic nella Capitale, bloccato da settimane. Oggi pomeriggio c’è la ripresa: chissà se il Mago sarà già in gruppo. Infine il club ha superato quota 23 mila abbonamenti e posticiperà la chiusura della campagna: c’è tempo fino alle 19 di oggi. Il Messaggero\Valerio Marcangeli















