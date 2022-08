Canigiani: “Campagna abbonamenti tra le migliori degli ultimi anni, valutiamo una riapertura.” E sull’Europa League…

Varata in Africa la Superlega: l’edizione inaugurale è prevista per agosto 2023. Si parla di un torneo a 24 squadre con le finaliste che arriverebbero a giocare 21 partite. Il montepremi è stimato sui 100 milioni di dollari USA, con il vincitore che si assicurerà 11,5 milioni. La finale sarà in stile “Super Bowl” per dare maggiore visibilità nel mondo. “Siamo entusiasti per la nascita della CAD African Super League – ha dichiarato Patrice Mosepe, presidente della CAF – crediamo che cambierà il volto e la competitività del calcio africano“.

More details on the first-ever Africa Super League. ✨ Get all the needed info now. 👇 pic.twitter.com/AZ70OonGQq — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) August 10, 2022

Come riportato da TMW













