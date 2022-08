CdS| La Lazio è su Lo Celso. Setti aspetterà Lotito fino al 15/20 agosto per Ilic

Alla Lazio interessa Lo Celso (26 anni), il centrocampista di proprietà del Tottenham, che ha giocato gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Villarreal. Quest’ultima, insieme alla Fiorentina sono da tempo sul giocatore, la Lazio si sarebbe inserita in questi giorni. Si presenta come un’operazione difficile per tempistiche e concorrenza. La situazione Luis Alberto va sbloccata, con il Siviglia che sembra essersi defilato, dopo una serie di rilanci al ribasso. Non sono stati trovati gli accordi con il ds Monchi, ma i discorsi non sono chiusi, solo rimandati alla fine di agosto. La Lazio però ha fretta di piazzare il suo numero 10 così da essere libera di rimpiazzarlo con un’altra mezzala più adatta al gioco del mister. Il colpo Lo Celso permetterebbe ai biancocelesti di non perdere la famosa “qualità” del Mago e aggiungerebbe dinamicità al centrocampo, inoltre l’ottimo rapporto tra Lotito e Paratici (ds del Tottenham), favorirebbe la trattativa, infatti sembra si possa basare sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Anche la Fiorentina è destinazione gradita al calciatore che ha bisogno di continuità in vista della convocazione del ct Scaloni. Sappiamo che la figura individuata da Sarri per sostituire Luis Alberto, è quella di Ivan Ilic di proprietà del Verona, una mezz’ala più difensiva rispetto all’argentino di proprietà degli Spurs. Il serbo è più giovane, ha meno esperienza, ma sarebbe l’equilibratore del centrocampo di Sarri, la trattativa per il classe 2001 del Verona è impostata sulla base di 15 milioni di euro. Setti aspetterà Lotito fino al 15/20 agosto, poi prenderà in considerazione anche le altre pretendenti. Ciò che blocca il suo arrivo alla Lazio è la permanenza di Luis Alberto. Pedro è ancora out dopo la botta presa nell’amichevole con il Valladolid, difficilmente lo vedremo titolare domenica, ma non si esclude la sua presenza in panchina.

