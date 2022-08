Lazio-Bologna, ecco i telecronisti Dazn designati per la gara

Sette gol per scavalcare Garlaschelli e Pandev. Dieci partite per sorpassare Mauri. A Milinkovic manca poco per entrare nelle due storiche top 10 laziali: ma le avrà a disposizione, 10 partite? Prima della fine del calciomercato la Lazio ne giocherà 4, contro Bologna, Torino, Inter e Sampdoria, e come ogni estate il Sergente è nel mirino delle big europee. È arrivato in Italia a vent’anni, ha posato la penna con cui stava per firmare con la Fiorentina perché aveva fatto una promessa a Tare, ha giocato 294 partite segnando 58 gol, cifra che nessun centrocampista aveva mai raggiunto nella storia biancoceleste. Potrebbe diventare lo straniero più prolifico in assoluto: davanti sono rimasti solo Pandev, 64 gol, e Klose, 63. Ancora più facile entrare nella top ten delle presenze, ne basterebbero 10 per lui che in una stagione ha sempre giocato almeno 35 partite. La classifica: 1° Radu 424, 2° Favalli 401, 3° Wilson 394, 4° Negro 376, 5° Lulic 371, 6° Puccinelli 342, 7° Marchegiani 339, 8° D’Amico 336, 9° Ledesma 318, 10° Mauri 303, 11° appunto Milinkovic 294. La prima stagione a Roma del serbo coincise con l’ultima di Mauri: 2015-16. Erano in panchina insieme quando Pioli fece debuttare il Sergente in serie A, il 22 agosto 2015 all’Olimpico, inserendolo al 16’ della ripresa al posto di Lulic. L’avversario era il Bologna, lo stesso di domenica prossima. CorriereDellaSera















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: