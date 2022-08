Provincia di Lecce, vietato giocare a pallone in piazza: la protesta dei bambini – FOTO

La decisione dell’amministrazione comunale ha scatenato l’ira di bambini e ragazzi, che, per protesta hanno organizzato un sit-in: si sono seduti sulle panchine con gli smartphone in mano e hanno realizzato uno striscione. “Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone” è il messaggio scritto sul lenzuolo. “Dove andiamo a giocare? – aveva detto uno dei ragazzi di Roca al Quotidiano di Puglia dopo la decisione del Comune -. Faremo sentire la nostra voce anche se siamo piccoli, perché abbiamo il diritto di giocare, rispettando gli orari e cercando di non arrecare disturbo alle signore“. “La piazza è fatta per passeggiare – aveva invece detto il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino – si deve pensare a questo luogo come a un ritrovo, non si possono fare partite a pallone o pallavolo, perché è molto pericoloso. Passano macchine e ogni momento potrebbe succedere qualche tragedia, tuttavia noi come amministrazione ci stiamo muovendo per trovare una soluzione ai ragazzi che capisco abbiano voglia di giocare“. Dopo la protesta, il sindaco ha incontrato i ragazzi. “Si è ascoltato e discusso in maniera costruttiva sulla bellezza senza tempo del gioco di strada, rapportandola però ai pericoli e ai rischi derivanti anche dall’urbanizzazione e riflettendo quindi sull’attuale pericolosità del traffico veicolare e sul ruolo che hanno le piazze a differenza dei campi da calcio – si legge sulla pagina Facebok del Comune di Melendungo -. L’impegno promesso dal sindaco e dall’amministrazione è quello di trovare un luogo idoneo per lo svolgersi di queste e molte altre attività, in totale sicurezza per chi gioca e allo stesso tempo per chi è nei dintorni! Con il benestare e il calorosissimo applauso al Sindaco da parte dei nostri piccoli concittadini e con la pazienza e la fiducia che hanno riposto nell’attuale amministrazione, ce la metteremo tutta, con tanto impegno, a trovare la giusta alternativa alla piazza!“. TGCom24