FORMELLO – Prove tattiche e partitella, le indicazioni verso il Bologna

Si avvicina l’esordio in Serie A per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la doppia seduta di ieri è tornata in campo nel pomeriggio. Oltre ad Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine, ancora assente Pedro, con lo spagnolo che resta in forte dubbio per l’esordio con il Bologna.

La seduta odierna si è aperta con un riscaldamento svolto sul campo adiacente, seguito dalla fase incentrata sulle prove tattiche con due formazioni schierate con il 4-3-3. Successivamente è stato il momento della partita a campo ridotto, con gli stessi schieramenti precedenti. Durante la gara molto sollecitato Romagnoli in fase di impostazione: per lui si avvicina l’esordio ufficiale con la maglia biancoceleste.















