GdS| Luis Alberto-Siviglia: la Lazio ci spera, poi tutto su Ilic

Comincia il campionato, ma non ancora per tutti. Semaforo verde per alcuni, giallo per altri. A Formello infatti, mentre Sarri studia gli ultimi dettagli prima del debutto della sua Lazio di domenica contro il Bologna, ci sono tanti giocatori che si allenano a parte, fuori dai piani biancocelesti e in attesa di una sistemazione. Acerbi, Akpa Akpro, Kiyine sono gli ultimi ‘esuberi’ ad aggiungersi a una lista già lunga che vede dentro anche Durmisi, che guadagna 1 milione di euro, e Fares, anche lui con uno stipendio addirittura leggermente più alto. Giocatori che Sarri non utilizza più durante la settimana, non inclusi nel progetto per motivi diversi: Acerbi per esempio ha rotto con l’ambiente e da mesi ha chiesto la cessione, Kiyine invece è un giovane che piace ma i posti a centrocampo sono tutti occupati e verrà mandato a giocare.

Oltre a loro ci sono alcuni giocatori che Sarri tiene in considerazione, almeno per gli allenamenti, ma che sono in bilico: Bertini, ex Primavera, andrà a giocare, mentre più difficile sarà piazzare Raul Moro e Kamenovic, rispettivamente classe 2002 e 2001 che non hanno convinto il tecnico. Sono ai margini della rosa, chissà che le ultime settimane non riserveranno loro delle sorprese.

Tuttomercatoweb.com.















