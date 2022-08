Kostic-Juve, depositato il contratto in Lega. Un anno fa il serbo era ad un passo alla Lazio

Chiusa l’operazione Kostic-Juventus. Ieri è stato depositato il contratto in Lega dai bianconeri. Trattare con l’Eintracht non è mai facile, lo sa bene la Lazio che lo scorso anno nella sessione estiva (ad agosto nello specifico), è stata molto vicina al calciatore, ma per varie situazioni la trattativa non si è concretizzata quando sembrava veramente ad un passo dalla chiusura. Addirittura, si parla di mancato accordo a causa di un indirizzo email sbagliato. Secondo la versione della squadra tedesca, la Lazio utilizzò un indirizzo email errato per far recapitare l’offerta per il serbo, vi era un errore di battitura, mancava la lettera “K” in “Frankfurt”.













