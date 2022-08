FORMELLO – Maximiano e Romagnoli pronti al debutto, Cataldi favorito su Marcos Antonio in regia

Domani si ricomincia, che Lazio vuole vedere?

“La prima gara è sempre complicata perchè bisogna cambiare la mentalità dall’amichevole alla partita che conta. E’ un avversario difficile che ci ha già messo in difficoltà, spero in una Lazio su livello accettabili”

A che punto è la Lazio?

“Stiamo facendo più fatica di quanto previsto nello scaricare il lavoro, il terreno trovato ad Auronzo non ci ha aiutato perchè era carico di sabbia. Ho notato una brillantezza migliore per cui non saremo al top”

Quanto sarà strana questo campionato?

“La stagione è più folle di quanto pensavo, basta pensare che domani giochiamo alle 18:30 in pieno agosto mentre dopo il lockdown si giocava dopo le 21. La sensazione è che in Italia sia faccia di tutto per non vendere bene il prodotto”

Che tipo di aspettative ha la Lazio quest’anno?

“Abbiamo ringiovanito la squadra per cui serve rimanere competitivi al precedente ciclo. Non sappiamo il nostro potenziale però sono convinto che ne abbiamo tanto a patto che ragioniamo da squadra”

L’anno scorso parlò di stagione di transizione, che anno sarà?

“Eravamo una delle rose più vecchie d’Europa e quindi abbiamo dovuto ringiovanire, ciò comporta far cominciare un nuovo percorso. Abbiamo una base che ci può aiutare ma la strada si comincia adesso”

Quanto le garba la squadra che ha?

“Mi piace perchè penso che abbiamo fatto qualcosa di logico all’interno delle nostre dimensioni. Non possiamo comprare giocatori top per cui servono percorsi alternativi, lo abbiamo fatto ipoteticamente bene però poi deve parlare il campo. Mi piace la logica della società perchè garantirà un futuro”

Chi giocherà in porta?

“Non ho ancora deciso. Maximiano sta lavorando con noi da più tempo mentre Provedel si è inserito molto bene, deciderà il campo perche entrambi troveranno spazio”

Sente le pressioni dopo essere stato accontentato sul mercato?



“Io ho fatto richieste in relazione a ciò che può fare la società, non ho nessun tipo di pressione. Sia chiaro, non ho nessuna intenzione di stare qua i prossimi venti giorni a parlare di mercato”

Mourinho sta provando a mettere pressione?

“Noi non abbiamo speso ma abbiamo investito in ragazzi giovani, loro hanno speso. Ringrazio Josè per la grande fiducia nei miei confronti e spero di accontentarlo, siccome anche io ho grande fiducia nei suoi confronti vi dico che l’eventuale secondo posto della Roma sarebbe una grossa delusione”

Come sta Luis Alberto?

“E’ stato male veramente che è dovuto andare al pronto soccorso e ha faticato a riprendersi. La sua situazioni la conoscete tutti, vorrebbe tornare in Spagna nella sua squadra per finire la carriera e la società era a disposizione per trovare una soluzione. Questo può aver condizionato la sua preparazione ma negli ultimi tre giorni l’ho visto davvero bene”

Come sta Milinkovic?

“Lo vedo come l’anno scorso, è in difficolta ma penso rientri nelle sue caratteristiche fisiche. Ha una struttura che gli impedisce di entrare in condizione velocemente per cui bisogna accompagnarlo per qualche gara e poi sarà lui ad accompagnare noi”

Si aspetta un terzino sinistro?

“Un sinistro natuale ci garantirebbe un qualcosa in più a livello di costruzione dal basso che come partecipazione della manovra offensiva. Vediamo la situazione come evolve, abbiamo giocato un anno senza e credo possiamo farne un altro”

Contento della risposta dei tifosi?

“Sono davvero contento, sono contento della fiducia che ci stanno dimostrando e spero che li ripagheremo nel minor tempo possibile. Pensare di cominciare il campionato con un Olimpico come lo abbiamo lasciato all’ultima partita è di conforto. Il popolo laziale è nettamente migliore di come viene descritto in giro per l’Italia”

La Lazio può supportare un trio come Milinkovic, Marcos Antonio e Luis Alberto?

“Boh. Lo scopriremo solamente giocando. Le caratteristiche di Marcos Antonio sono completamente diverse da Lucas Leiva, è un grande palleggiatore con velocità di idee e ha anche un buon impatto nella fase difensiva, chiaramente difetta in impatto fisico. E’ un qualcosa da valutare a costo di rimetterci qualcosa”















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: