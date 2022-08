Il Tempo| Sarà l’anno di Zaccagni? Domani si punta a superare quota 40 mila spettatori

Questo deve essere l’anno di Mattia Zaccagni, arrivato durante la scorsa stagione dal Verona, ha fin da subito fatto bene in biancoceleste, ma ancora deve arrivare il definitivo salto di qualità. Questo può essere l’anno giusto per diventare un punto di riferimento per la rosa di Sarri. L’ex Verona ai canali ufficiali diceva : «In poco tempo mi è cambiata la vita sotto ogni aspetto, sia dentro che fuori dal campo. Sono molto contento di quanto fatto finora però sono sicuro di poter dare ancora di più. Fare uno step del genere non è mai facile, sono arrivato con la testa giusta, sapevo più o meno cosa mi aspettava. Dovevo stare sul pezzo in allenamento e in partita, è stato un anno molto positivo per me. Sono consapevole però di poter dare molto di più». Con più di qualche probabilità domenica scenderà in campo da titolare, dato anche l’infortunio di Pedro nei giorni passati, e aggiunge: «L’obiettivo è la doppia cifra, vorrei raggiungerla, ovviamente bisogna lavorare tanto per riuscirci, prima di guardare i miei gol però dobbiamo fare prima i punti». È attesa una grande risposta di pubblico. Ieri la società ha fatto sapere di aver aperto anche la Curva Maestrelli: si punta a superare abbondantemente quota 40 mila. A livello di formazione oggi pomeriggio durante la rifinitura dovrebbero essere sciolti gli ultimi dubbi. Quello maggiore riguarda la presenza di uno tra Cataldi e Marcos Antonio. Continua ad allenarsi a parte Francesco Acerbi, che aspetta una chiamata da Inzaghi. Il mister neroazzuro ieri in conferenza ha confermato: «La squadra sarà questa, sappiamo che ci manca un centrale per sostituire Ranocchia, la società sta lavorando su questo e non credo di doverne più parlare». Ci sono tutte le componenti per pensare che la trattativa possa decollare da un momento all’altro. E, come se non bastasse, la presenza del suo procuratore (Federico Pastorello) la scorsa settimana nella sede dell’Inter, diventa quantomai sospetta.

