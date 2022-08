Lazio, anche il piccolo Mattia Immobile non vede l’ora dell’inizio del campionato: “Domani vado al campo!”

Oggi torna la Serie A con Milan-Udinese e Lecce-Inter, domani tocca alla Lazio contro il Bologna. I tifosi scalpitano, si vola verso le 40mila presenze, anche di più, c’è tanta voglia di Lazio e di Serie A. Anche il più piccolo, per poco, di casa Immobile non vede l’ora dell’inizio del campionato. Come mostra mamma Jessica nelle storie di Instagram, il piccolo si è presentato con il disegno di un campo da calcio esclamando con felicità: “Domani io vado al campo!”















