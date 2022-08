Lazio-Bologna, altri traguardi per Re Ciro Immobile

Insieme alla Lazio, torna anche la vittoria nel segno di Ciro Immobile. L’attaccante partenopeo ha siglato la seconda rete che ha permesso ai biancocelesti di portare a casa i primi tre punti della nuova stagione. Con questo gol, il bomber raggiunge quota 183 reti siglate in Serie A raggiungendo Batistuta nella classifica marcatori. Non solo, come sottolinea il portale OptaPaolo, Immobile è il 4° giocatore in grado di segnare in cinque partite di fila all’esordio stagionale in Serie A nell’era dei tre punti per vittoria (dal 1994/95), dopo Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.

4 – Ciro #Immobile is the 4th player able to score in five matches in a row on his season debuts in Serie A in the three-points-for-a-win era (since 1994/95), after Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko and Luis Muriel. Eagle.#LazioBologna #SerieA pic.twitter.com/YrYnzaxRsh

