LIVE | Lazio-Bologna 1-1 (37′ rig. Arnautovic, 68′ aut. De Silvestri)

Sta per cominciare la nuova stagione anche per la Lazio, che scende in campo all’Olimpico contro il Bologna.

1′- SI INIZIA!

6′ – ROSSO PER MAXIMIANO. Con un controllo del VAR si è visto che il portiere portoghese è uscito con le mani fuori dall’area di rigore. Esce Basic, entra Provedel.

9′ – Occasione per la Lazio. Tiro potente di Marusic bloccato però senza problemi da Skorupski.

12′- Primo calcio d’angolo della partita. Deviazione su una conclusione del solito Ciro Immobile.

13′ – Colpo di testa di Romagnoli sullo sviluppo del calcio d’angolo, bloccato dal portiere rossoblù.

15′ – Immobile si rende pericoloso ma viene fischiato il fuorigioco.

20′ – Provedel salva la Lazio! Grande uscita su De Silvestri, palla in calcio d’angolo.

23′ – Cartellino giallo per Sansone per aver bloccato la ripartenza di Zaccagni.

35′ – Rigore per il Bologna per fallo di Zaccagni su Sansone

37′ – Gol per il Bologna, segna Arnautovic dal dischetto.

39′ – Cartellino giallo per Arnautovic. L’attaccante dopo aver segnato ha esultato malamente sotto la Curva Nord ed è intervenuto Immobile, dando il via ad un battibecco tra le due squadre.

40′ – Ammonizione anche per Soumaoro per aver bloccato Zaccagni.

45′ – Cinque minuti di recupero.

46′ – Proteste in casa Lazio per un presunto rigore non concesso su Lazzari.

49′ – Ristabilita parità numerica: doppio giallo per Soumaoro per fallo su Lazzari.

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Per il Bologna dentro Bonifazi, fuori Sansone

53′ – Cartellino giallo per Cambiaso per aver fermato in modo irregolare la cavalcata di Lazzari

58′ – Ammonito Maurizio Sarri a bordo campo

62′ – Occasione per Zaccagni! Tiro raso terra molto pericoloso che finisce di pochissimo al di là del palo.

65′ – Doppio cambio per il Bologna: entrano Aebischer e Kasius, escono Soriano e Lykogiannis

65′ – Cambio anche per la Lazio: entra Luis Alberto al posto di Cataldi

68′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!! AUTOGOL DI DE SILVESTRI E LA LAZIO PAREGGIA 1-1 !!!!

71′ – Ammonito Lazzari

74′ – Cambio per il Bologna. Entra Barrow, esce Dominguez













