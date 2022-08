PAGELLE – Lazzari l’indemoniato e Immobile il Capitano guidano la rimonta. Che ingenuità Maximiano!

Maximiano 4 – E’ bello tornare a vedere un portiere uscire fuori dalla propria area ma prenderla con le mani e farsi espellere non è proprio il miglior biglietto da visita.

Lazzari 8 – Se la Lazio riesce a ribaltare la partita è tutto merito suo. Viaggia ad una velocità che in campo nessuno riesce a prenderlo, causa l’espulsione di Soumaoro e favorisce l’autogol di De Silvestri con un suo affondo. Esce stremato ma con l’ovazione dello stadio.

Dall’83’ Hysaj SV

Patric 6,5 – Nuova stagione ma vecchie abitudini, sempre attento e costantemente sintonizzato sulla cattiveria necessaria per innervosire i calciatori del Bologna. Soffre la fisicità di Arnautovic senza mai rischiare nulla.

Romagnoli 6,5 – Partita ordinata ma tanta tanta personalità in campo, gioca semplice e pulito. E’ il primo a protestare per mettere pressione all’arbitro con il giusto atteggiamento

Marusic 6 – Il suo duello con De Silvestri è soprattutto aereo con il Bologna che cerca spesso i palloni alti per l’ex biancoceleste. Ogni tanto prova anche l’affondo senza mai trovare lo spunto giusto.

Milinkovic 7,5 – Sarà accompagnato verso la migliore forma in un’altra occasione, il serbo si carica la squadra sulle spalle nel momento di difficoltà portandola alla vittoria con l’assist perfetto per Immobile.

Dall’83’ Vecino SV

Cataldi 6,5 – L’inferiorità numerica complica le sue geometrie con i compagni sempre marcati, prova a far girare il pallone ma senza mai trovare il varco giusto. Interessanti i suoi calci d’angolo.

Dal 64′ Luis Alberto 6,5 – Poteva sembrare una scelta azzardata perchè sbilanciava la squadra ma Sarri non vuole prescindere dalla qualità. Lo spagnolo si ricicla in un ruolo non suo con abnegazione e intelligenza.

Basic SV – Qualcuno doveva uscire dopo l’espulsione di Maximiano, Sarri sceglie lui.

Dall’8′ Provedel 7 – Il primo intervento è una grande chiusura bassa su De Silvestri, viene completamente spiazzato da Arnautovic su rigore. Nella ripresa si disimpegna bene con i piedi e con un paio di uscite evita pericoli.

Felipe Anderson 5,5 – Si accende troppo poco lasciando a Lazzari la ribalta, poteva e doveva essere più incisivo nella partita.

Dall’83’ Cancellieri 6,5 – Un paio di giocate per presentarsi al suo nuovo pubblico e la malizia nel perdere tempo nei minuti di recupero.

Immobile 9 – Non è il gol partita a incidere sulla sua prova ma il veleno con cui dà la sua impronta alla partita. Le pagine dei giornali le lasciamo ai gossippari, lui è di un’altra pasta. Prestazione da Capitano e fenomeno.

Zaccagni 5 – Non è abituato alla giocata nella propria area e si vede in occasione del rigore regalato al Bologna per un fallo ingenuo su Sansone. Sempre propositivo in avanti ma mai una invenzione.

All. Sarri 7,5 – La Lazio oggi vince ma soprattutto mostra carattere, tanto carattere. Si sapeva che le gambe non sarebbero arrivate, tutto compensato da una voglia di vincere merito del suo tecnico. Tre punti per partire al meglio.















