Prima gioia biancoceleste per Romagnoli: “Quant’è bello esse laziali”. E Tommaso Paradiso gli risponde…

Prima partita ufficiale per Alessio Romagnoli con la Lazio, squadra che tifa da sempre, e prima vittoria. Una gara sofferta ma portata a casa per 2-1 con quasi l’intera partita giocata in 10 uomini per espulsione da parte di Maximiano. “Quant’è bello esse Laziali” ha scritto il difensore biancoceleste insieme a una foto che lo ritrae sotto la Curva Nord.

A questo post ha risposto un altro tifoso Laziale. Si tratta del cantante Tommaso Paradiso, il quale ha scritto: “Era da tempo che non si vedeva una Lazio con un carattere così“. I ragazzi di Sarri si sono infatti mostrati come un gruppo unito e volenteroso di lottare insieme per la vittoria.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: