Campagna abbonamenti, riapertura straordinaria: il messaggio di Romagnoli – VIDEO

Riapertura straordinaria della campagna abbonamenti biancocelesti dal 16 al 18 agosto. In merito a questa iniziativa, Alessio Romagnoli ha pubblicato un video sui social per esortare i tifosi a sostenere la squadra allo stadio: “Se ancora non ti sei abbonato corri a farlo! Abbiamo bisogno di voi! Riapertura straordinaria da mercoledì 16 agosto a venerdì 18 agosto. Avanti insieme!”.

