CdS| Lazzari imprendibile, Immobile non sbaglia. La Lazio porta a casa i tre punti

Ancora Immobile. È il 183° gol con la maglia della Lazio, anche quest’anno timbra il cartellino alla prima di campionato e permette alla Lazio di portare a casa i tre punti. Assist splendido di Milinkovic, Immobile non sbaglia e lo stadio esplode. Il 17 biancoceleste è il quarto giocatore a segnare una rete all’esordio della stagione di Serie A in cinque campionati di fila. Maximiano si fa espellere dopo sei minuti dal suo debutto e lascia la Lazio in dieci, Arnautovic realizza il rigore per i rossoblù portando in vantaggio la squadra ospite al 38°. Decisiva l’espulsione per Soumaoro che riporta il match in equilibrio numerico. Al secondo tempo la Lazio accorcia le distanze grazie all’autogol di De Silvestri e Immobile chiude i giochi al 79°. Lazzari ha corso per tutta la partita, il migliore in campo, senza troppi giri di parole. I biancocelesti hanno vinto con la determinazione e la voglia di portare a casa il risultato. Ritmi alti anche in inferiorità numerica, Provedel al suo debutto conduce un ottima partita. Romagnoli ordinato, si fa trovare sempre al posto giusto. Anche Cancellieri ha impressionato positivamente, entrato con tanta voglia di dimostrare, in un ruolo in cui da Sarri non era mai stato provato dal suo arrivo in biancoceleste, eppure il giovane talento ex Verona è entrato in campo con la testa giusta e ha fatto bene. Tanta corsa e pressing agli avversari, gli hanno permesso di ricevere gli applausi del suo nuovo pubblico.

