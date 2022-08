Lazio, la Serie A e gli occhi di Luis Alberto: “Quando mi guardi così” | FOTO

Nel successo per 2-1 della Lazio contro il Bologna, nella prima gara del nuovo campionato, il Mago biancoceleste, Luis Alberto, è partito dalla panchina, per poi entrare nella ripresa e dare il suo contributo per portare a casa i primi tre punti della stagione. Il profilo ufficiale Twitter della Serie A, ha celebrato il numero 10 biancoceleste, postando un’immagine che ritrae il suo sguardo in panchina prima della sfida con i rossoblù. Lo scatto è accompagnato dalla frase: “Quando mi guardi così”.















