Parolo sul suo futuro: “Dopo DAZN spero di allenare”

Marco Parolo ha rilasciato un’intervista a Tuttocesena. Queste le parole del’ex biancoceleste sul suo futuro: “Quest’anno sono ancora a Dazn. Poi, più avanti, spero di poter cominciare ad allenare. La voglia di rimettermi in gioco è davvero tanta. Tornare in bianconero? Ogni tanto, a questa eventualità, ci penso. Cesena mi è rimasta ‘dentro’. Sarebbe bellissimo poter riabbracciare quei colori. Sognare non costa nulla”.

Come riportato da TMW