Schira: “Sorpasso del West Ham nella corsa ad Emerson Palmieri”

Uno dei nomi caldi per la fascia sinistra della Lazio era quello di Emerson Palmieri, terzino di proprietà del Chelsea già allenato dal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il West Ham avrebbe superato il Nizza nella corsa al terzino della Nazionale italiana. Ecco i dettagli: “Il West Ham ha superato il Nizza nella corsa ad Emerson Palmieri. Il club inglese è pronto a presentare al Chelsea un’offerta di € 15M per il terzino sinistro. Per lui pronto un contratto fino al 2026“.















