Serie A, gli allenatori che vincono di più dopo il 90′: Sarri nella top 5

Come riportato da Sky Sport, è stata stilata una statistica degli allenatori in Serie A che hanno ottenuto risultati positivi oltre il 90esimo minuto di gioco. Maurizio Sarri occupa il quinto posto nella classifica generale con 6 vittorie totali. Il primo posto è di un altro ex biancoceleste, Simone Inzaghi che, tra Lazio e Inter, ha riportato 9 vittorie e 1 pareggio.















